Eine Rückenverletzung kostet Torhüter Jiri Pavlenka von Bundesliga-Absteiger Werder Bremen die Teilnahme an der Fußball-EM. Wie das tschechische Team mitteilte, flog der 29-Jährige aufgrund der schon länger bestehenden Probleme am Samstag nicht mit der Mannschaft von Prag nach Glasgow, wo die Tschechen am Montag (15.00 Uhr/MagentaTV) ihren Auftakt gegen Schottland bestreiten.

Torhüter Jiri Pavlenka fällt verletzt aus

Im Kader wird Pavlenka durch Tomas Koubek vom FC Augsburg ersetzt, der am Dienstag zum Team stoßen soll. In Schottland stehen somit Stammkeeper Tomas Vaclik und Ales Mandous zur Verfügung.

SID