Nach seinem Zusammenbruch im Spiel gegen Finnland hat sich Christian Eriksen noch aus dem Krankenhaus bei den Kollegen von Inter Mailand gemeldet. Er habe die Mannschaft beruhigt, sagte Geschäftsführer Marotta. Christian Eriksen hat nach Angaben von Inter Mailands Geschäftsführer Beppe Marotta wenige Stunden nach seinem Zusammenbruch im EM-Spiel gegen Finnland eine Nachricht an seine Klub-Kollegen geschickt.

Christian Eriksen meldete sich aus dem Krankenhaus.

"Es geht ihm sehr viel besser. Das Schöne ist, dass er eine Nachricht in unseren internen Inter-Chat geschickt hat. Er hat die Mannschaft beruhigt und gesagt, dass er bald zurück sein wird", sagte Marotta im italienischen TV Sender Sky Sport.

Eriksen war bei einem Einwurf der eigenen Mannschaft in der 43. Minute ohne Gegnereinwirkung nach vorne umgekippt und lag bewusstlos am Boden. Der dänische Ärztestab eilte sofort auf den Platz, Eriksens Mitspieler stellten sich mit Tränen in den Augen schützend um ihn herum, um ihn von Kameras und den Blicken der Zuschauer im Stadion abzuschirmen.

