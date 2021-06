Am heutigen Sonntag (18 Uhr) startet die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft 2020. Auftaktgegner in der Gruppe C ist Nordmazedonien. Geht es nach der Papierform, sind die Schützlinge von Teamchef Franco Foda klarer Favorit, doch die Nordmazedonier konnten in der jüngsten Vergangenheit des Öfteren aufzeigen, wie etwa mit einem völlig überraschenden 2:1-Erfolg gegen Deutschland im Rahmen der WM-Qualifikation.

Die Erinnerungen von Österreich an Nordmazedonien sind allerdings gut: In der abgelaufenen EM-Quali konnte das ÖFB-Team beide Duelle gegen die Nummer 62 der FIFA-Weltrangliste gewinnen (2:1 h, 4:1 a).

Mit einem guten Auftaktergebnis gegen den vermeintlichen Underdog in der Gruppe möchten die ÖFB-Kicker den Grundstein für das erklärte Ziel legen: Den Aufstieg ins Achtelfinale. Dieser Sprung wäre historisch, würde Österreich doch erstmals seit 67 Jahren wieder ein K.o.-Spiel bestreiten. "Wir haben alle Inhalte so durchgebracht wie geplant. Die Mannschaft hat sehr konzentriert und fokussiert gearbeitet, trotzdem hatten wir auch viel Spaß. Jetzt gilt es, bereit zu sein. Ich bin überzeugt, dass wir bei der EM Tore erzielen werden", sagt Franco Foda vor dem Auftakt.

Auf die ÖFB-Elf wartet wohl ein defensiver Gegner: "Wenn sie tief stehen, müssen wir Lösungen auf engem Raum finden und ein schnelles Passspiel haben. Wenn man sie kommen lässt, können Räume entstehen, und wir können selbst in Umschaltsituationen gefährlich sein", weiß der Teamchef.

von Ligaportal, Foto: SID