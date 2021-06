Österreich hat im 1. Gruppenspiel der EM 2020 einen immens wichtigen 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien gefeiert. Stefan Lainer brachte das ÖFB-Team mit einem herrlichen Treffer in Führung (18.), ehe Altstar Goran Pandev ein Geschenk der österreichischen Hintermannschaft nützte und den Ausgleich erzielte. Joker Michael Gregoritsch schoss in der 78. Minute zum vielumjubelten 2:1 ein, ehe Marko Arnautovic in der 89. Minute zum 3:1-Endstand einschoss.

Österreich jubelt über Traumtor und schenkt Nordmazedonien den Ausgleich

Österreich hatte von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz und war bemüht, eine Lücke im gegnerischen Abwehrbollwerk zu finden. Die ÖFB-Schützlinge taten sich jedoch extrem schwer und agierten zunächst zu statisch. Die erste Torchance brachte jedoch den Führungstreffer für Rot-Weiß-Rot: Marcel Sabitzer schlug einen herrlichen hohen Pass in den Strafraum, wo Stefan Lainer angesprungen kam und das Leder in Weltklasse-Maier ins lange Eck legte - 1:0 (18.). Vier Minuten später hatte Kalajdzic nach Sabitzer-Vorlage die große Chance auf das schnelle 2:0, doch der Stuttgart-Legionär scheiterte aus kurzer Distanz an Dimitrievski (22.).

Kurz darauf kamen die Nordmazedonier dank einer Slapstick-Einlage der österreichischen Hintermannschaft zum Ausgleich: Zunächst schoss Hinteregger bei einem Klärungsversuch Sabitzer ab, ehe die Kugel bei Bachmann landete. Dieser konnte das Leder aber nicht sichern, sodass Altstar Goran Pandev nur mehr abstauben musste - 1:1 (28.). Bitter für Österreich: Wie die TV-Bilder zeigten, hätte man hier auch auf ein Foul an Bachmann entscheiden können. In weiterer Folge agierte Österreich etwas verunsichert und musste sich mit dem 1:1-Halbzeitstand zufrieden geben.

Die ÖFB-Joker stechen

Für Aleksandar Dragovic ging die Partie nicht mehr weiter. An seiner Stelle kam Philipp Lienhart ins Spiel. Chancentechnisch hatte die zweite Halbzeit nicht allzu viel zu bieten. Österreich war weiterhin spielbestimmend, fand in der Offensive aber kaum Lösungen. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte sich Dimitrievski gleich zweimal auszeichnen: Zunächst bei einem Kopfball des eingewechselten Gregoritsch, ehe Joker Arnautovic am Schlussmann aus Nordmazedonien scheiterte.

In der 78. Minute ging Österreich erneut in Führung: Alaba hatte auf der linken Seite etwas Platz und flankte ideal ins Zentrum, wo Michael Gregoritsch sich perfekt löste und aus kurzer Distanz einschoss - 2:1 (78.). Der zweite Joker Marko Arnautovic sorgte in der 89. Minute für den 3:1-Endstand. Schlussendlich jubelte Österreich über den allerersten Sieg bei einer EM-Endrunde.

UEFA EURO 2020, 1. Spieltag, Gruppe C

Österreich - Nordmazedonien 3:1 (1:1)

National-Arena Bukarest; SR Ekberg (SWE)

Tore: Lainer (18.), Gregoritsch (78.), Arnautovic (89.) bzw. Pandev (28.)

Startelf Österreich: Bachmann - Dragovic, Alaba, Hinteregger - Lainer, Laimer, Schlager, Sabitzer, Ulmer - Kalajdzic, Baumgartner

Startelf Nordmazedonien: Dimitrievski - Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Bardi, Ademi, Elmas - Pandev, Trajkovski

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: IMAGO