Coronafall bei Deutschlands EM-Vorrundengegner Portugal: Abwehrspieler Joao Cancelo von Englands Meister Manchester City wurde nach Verbandsangaben von Sonntag positiv auf COVID-19 getestet und steht im weiteren Turnierverlauf nicht mehr zur Verfügung. Er wird durch Diogo Dalot (AC Mailand) ersetzt.

Cancelo positiv getestet

Cancelo galt als Stammspieler für die EURO. Das erste Spiel bestreitet der EM-Titelverteidiger am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Budapest gegen Ungarn. Am 19. Juni (18.00) ist das Team um Superstar Cristiano Ronaldo in München Gegner der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

SID