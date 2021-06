Das österreichische Fußball-Nationalteam hat heute Geschichte geschrieben und den ersten Sieg bei einer EM-Endrunde eingefahren: Die ÖFB-Elf feierte am 1. Spieltag der EURO 2020 einen 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien. Die beiden Offensiv-Joker Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic erlösten unsere Mannschaft mit späten Toren (Auftaktsieg: Österreich startet mit 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien in EM 2020)

"Mir bedeutet das alles. Mein Bruder hat heute Geburtstag. Ich habe ein schweres Jahr hinter mir. Das ist für alle, die an mich geglaubt haben. Es ist wunderschön", sagte Michael Gregoritsch im Interview mit dem ORF. Der 27-Jährige hatte Tränen in den Augen und schickte Grüße an seine Familie.

"I bin do!", rief er nach seinem Treffer zum 2:1 in die Kamera. "Das ging an meine ganze Familie, an meine Freundin. Das war Weltklasse heute!", stellte ein sichtlich gerührter Michael Gregoritsch klar.

von Ligaportal, Foto: IMAGO