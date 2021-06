Aleksandar Dragovic musste im EM-Auftaktspiel gegen Nordmazedonien nach einem Ellbogencheck vorzeitig ausgewechselt werden. Am heutigen Montag gibt der ÖFB leichte Entwarnung: "Aleksandar Dragovic hat eine doppelte Rissquetschwunde um das rechte Auge und wurde genäht, es liegen aber keine Zeichen einer Gehirnerschütterung vor. Er wird heute am individuellen Regenerationstraining teilnehmen", so der ÖFB auf Twitter.

Das nächste EM-Spiel bestreitet Österreich am Donnerstag gegen die Niederlande (21 Uhr).

von Ligaportal, Foto: SID