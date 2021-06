Trotz eines Brandes im Münchner Stadion ist der EM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag gegen Weltmeister Frankreich (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nicht gefährdet. "Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen der Allianz Arena gibt es keine Auswirkungen auf den kommenden Spieltag der Europameisterschaft", teilte die Stadt mit.

München: EM-Auftakt nicht in Gefahr trotz Brand

Am frühen Montagmorgen war ein Feuer in einer Elektroverteilung ausgebrochen, um 4.48 Uhr löste die Brandmeldeanlage aus. Als die Feuerwehr vor Ort war, stellte sie eine starke Rauchentwicklung in einem Technikraum fest. Der Brand wurde mit einem CO2-Löscher gelöscht, zusätzlich wurden bis 8.00 Uhr Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr derzeit nicht beziffert werden. Durch die Früherkennung und die schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte das Feuer auf die Elektroverteilung beschränkt werden.

SID