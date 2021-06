Englands Fußball-Nationalteam muss bei der EM einen Torwarttausch vornehmen. Aaron Ramsdale (Sheffield United) wird Dean Henderson von Manchester United im Kader ersetzen, der laut Mitteilung am Dienstag aufgrund von Hüftproblemen abreisen muss. Ramsdale durchläuft nun das Corona-Testprotokoll, damit er zu den Three Lions stoßen darf. Nummer eins im Team von Gareth Southgate ist Jordan Pickford vom FC Everton.

Aaron Ramsdale rückt in Englands EM-Kader auf

Die Engländer treffen nach dem 1:0 gegen Kroatien am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Gruppe D erneut in Wembley auf den "Auld Enemy" Schottland.

SID