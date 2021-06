"I bin do", rief Michael Gregoritsch nach seinem Treffer zum 2:1 gegen Nordmazedonien in die TV-Kamera am Spielfeldrand. Für den 27-Jährigen war es ein erlösender Treffer nach einer schwierigen Saison. Emotional wurde Gregoritsch im ORF-Interview nach dem Spiel: Als er sich bei jenen Leuten bedankte, die immer hinter ihm stehen, vergoss er Tränen (Nach 3:1-Sieg zum EM-Auftakt: Emotionales Tränen-Interview von Michael Gregoritsch).

"Es hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Das war wirklich unglaublich cool und unglaublich schön", sagt der gebürtige Grazer rückblickend auf die Auftaktpartie.

Am Donnerstag geht es für das ÖFB-Team nach Amsterdam, wo das zweite Gruppenspiel gegen die Niederlande ansteht: "Die Holländer sind selbstverständlich Favorit, aber es ist eine Europameisterschaft - da gibt es keine leichten Gegner und auch wir sind kein einfacher Gegner", sagt Gregoritsch selbstbewusst.

Im nachfolgenden Video könnt ihr hören, was Michael Gregoritsch über seinen Vater und U21-Teamchef Werner Gregoritsch sagt:

von Ligaportal; Foto: SID