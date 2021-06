Etwa 25.000 Fans haben vor dem EM-Spiel zwischen Ungarn und Portugal in Budapest ein Volksfest wie zu Vor-Corona-Zeiten gefeiert. Am Heldenplatz im Stadtzentrum herrschte ein dichtes Gedränge, einige Fans zündeten Rauch in den Landesfarben und gelegentlich auch Böller. Masken trug fast niemand - in Ungarn sind diese nicht vorgeschrieben.

Vor Portugal-Spiel: 25.000 ungarische Fans marschieren

Die Party war der Auftakt eines Fanmarsches zur Puskas Arena. Dort werden 65.000 Zuschauer erwartet, damit ist das Stadion ausverkauft.

SID