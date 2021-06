Die waghalsige Protestaktion eines Greenpeace-Aktivisten, der vor dem EM-Kracher am Dienstag zwischen Frankreich und Deutschland mit einem Fallschirm in die Allianz-Arena in München geflogen war, zog zwei Verletzte nach sich. Die Polizei München bestätigt, dass zwei Männer Kopfverletzungen davongetragen hätten und in Münchner Krankenhäusern behandelt werden müssen. Über die Schwere der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.

Der Aktivist wurde festgenommen. Gegen ihn bestehe nun "der Strafverdacht auf gefährliche Körperverletzung und Hausfriedenbruch".

Greenpeace äußerte sich bereits zu dem Vorfall und betont, dass der Pilot gar nicht ins Stadion wollte. "Das tut uns wahnsinnig leid", sagte ein Sprecher der Organisation. Hinter der Aktion selbst stand ein Protest gegen den EM-Sponsor Volkswagen. Greenpeace fordert von dem Konzern, keine klimaschädlichen Diesel- und Benzinautos mehr zu verkaufen.

Auf Twitter verlautet Greenpeace: "Dieser Protest hatte nie die Absicht das Spiel zu stören oder Menschen zu verletzten. Leider ist bei dieser Aktion nicht alles nach Plan gelaufen", gestand die Organisation.

VW kritisierte die Aktion und hielt fest: "Mit der Protestaktion hat Greenpeace Leib und Leben unbeteiligter Zuschauer und Fans eines Fußballspiels in Gefahr gebracht."

von Ligaportal, Foto: Screenshot