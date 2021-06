Mittelfeldspieler Christian Eriksen wird das zweite EM-Spiel der dänischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Belgien aus dem Krankenhaus verfolgen. "Ich denke, er wird die Partie ansehen und vielleicht sogar sein Trikot anziehen", sagte Nationaltrainer Kasper Hjulmand: "Es ist sehr verrückt. Das Krankenhaus ist direkt neben dem Parken, vielleicht wird er die Stimmung sogar hören."

Eriksen wird das Spiel aus dem Krankenhaus verfolgen

Eriksen befindet sich seit seinem Kollaps im Spiel gegen Finnland im Kopenhagener Rigshospitalet. Der 29-Jährige ist wach und stabil, allerdings stehen noch weitere Untersuchungen an. "Er fühlt sich gut", sagte Hjulmand. Eriksen habe bereits beim 0:1 gegen Finnland schon wieder die letzten zehn Minuten am Fernseher verfolgt. Am Donnerstag (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Belgien steht Dänemark nach der Auftaktpleite bereits unter Druck.

SID