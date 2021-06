Die Europameisterschaft 2020 ist im vollen Gange und bringt den Fußball-Fans Europas lang ersehntes Fußball-Feeling zurück. In der Corona-Pandemie hat das Fan-Herz doch reichlich leiden müssen, bei der EM sind nun wieder Anhänger in den Stadien und Millionen von Zuschauern an den TV-Geräten. Sie fiebern mit ihren Nationen und zumeist auch mit den Außenseitern mit. Eines darf bei einem solchen Turnier für die meisten aber auch nicht fehlen: ein Tippspiel.

Sich in einem Tippspiel mit Freunden, Arbeitskollegen oder anderen selbsternannten oder anerkannten Fußball-Experten zu messen, gehört für viele dazu. Tippspiele boomen pünktlich zu jedem großen Fußball-Turnier. Ein weiterer beeindruckender Trend bei der EURO 2020 dürfte allerdings so manchen überraschend: Manager-Spiele für die EM.

Was hat es mit den Manager-Spielen auf sich?

Manager-Spieler dürften viele Fußball-Fans auch schon von Wettbewerben wie der Bundesliga oder der Champions League kennen. Bei dieser EM hat ihre Beliebtheit aber einen neuen Stellenwert erreicht, der so bisher kaum zu erkennen war und gleich nach den Tippspielen kommt. Es handelt sich dabei um Fantasy Football (oder Fantasy Fußball), das ein Vorbild in US-amerikanischen Klassikern wie dem Fantasy Spiel rund um American Football findet.

Das Grundprinzip ist dabei recht simpel: Die Nutzer stellen sich ein eigenes Team zusammen. Bei welcher Nation diese spielen, ist dabei nicht von Belang. Vielmehr geht es um ihren Wert, ihre Position und ihr Potenzial. Bei den meisten Manager-Spielen hat jeder Mitspieler ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Mit diesem muss er sein Team zusammenstellen. Dabei bestehen die Teams zumeist aus mehr als elf Spielen und es gibt Möglichkeiten, die Aufstellung zu verändern. Ein weiteres Highlight sind oftmals Transfers, die während des Turniers getätigt werden können. Auch Sperren und Verletzungen können dabei eine Rolle spielen.

Gespielt werden die Manager-Spiele zumeist in einem ähnlichen System, wie die großen Tippspiele. Fußball-Fans können sich in Gruppen zusammentun und den besten Manager unter dieser ausspielen. Außerdem können einzelne Ligen mit Arbeitskollegen, Mannschaftskollegen oder anderen Bekannten erstellt werden. Wem das nicht reicht, der kann sich mit allen Nutzern des jeweiligen Managers messen - und oftmals attraktive Preise gewinnen.

Auch die Wettanbieter in Deutschland erfreuen sich zu Zeiten der EM besonders hoher Beliebtheit. Die Downloadzahlen der Sportwetten-Apps erreichen bei großen Fußball Events regelmäßig neue Rekordhöhen. Bewertungsportale, bei denen Wettanbieter getestet und verglichen werden, verzeichnen zu diesen Sommermonaten Besucherrekorde – denn immer mehr Tipper achten bei der Wahl ihres Anbieters auf die Details.

Die beliebtesten Manager-Spiele der EURO 2020

Bei der EM haben sich mehrere Manager-Spiele zu beliebten Games für Fußball-Fans aus ganz Europa entwickelt. Im Folgenden haben wir die beliebtesten kurz vorgestellt.

EURO 2020 Fantasy Football

Beim offiziellen Spiel der UEFA können sich die Nutzer die besten Spieler der EURO 2020 schnappen und ein schlagkräftiges Team zusammenstellen. Aus einem Budget von 100 Millionen Euro muss jeder Mitspieler 15 Akteure auswählen. Dabei dürfen höchstens drei Spieler in einer der Nationalteams zusammenspielen.

An jedem Spieltag der Gruppenphase sind drei kostenlose Transfers verfügbar. Außerdem dürfen während des Spieltags Auswechslungen innerhalb der Mannschaft vorgenommen werden. Punkte bekommen die jeweiligen Spieler, wenn ihre Akteure Tore schießen, Vorlagen geben oder ohne Gegentor bleiben. Es gibt mehrere Ligen, jeder Nutzer nimmt automatisch an drei von ihnen Teil: An der Gesamtliga, der Liga mit Spielern aus dem eigenen Land und der Liga mit den Fans deines Teams bei der EURO 2020.

Comunio Euro

Comunio stellt in Deutschland den Klassiker unter den Manager-Spielen dar. Auch zur EM hat die Plattform ein eigenes Format herausgebracht. Auch hierbei stellen die User ein Team aus einem bestimmten Budget zusammen. Das transferieren von Spielern ist bei Comunio noch wichtiger als bei der Version der UEFA. Unter den jeweiligen Spieler einer Liga wird wie immer kräftig gehandelt.

Die Live-Funktion bei Comunio Euro ist sehr gut, Punkte können zu jeder Zeit eingesehen und es können auch Live-Einwechslungen vorgenommen werden. In der K.o.-Phase gibt es doppelte Punkte.

Kicker EM-Coach

Auch die Fußball-Zeitschrift Kicker hat sich zur EURO 2020 etwas einfallen lassen. Bei diesem Managerspiel ist das System ein anderes als bei den meisten anderen: Jeder Mitspieler kann sich sechs der EM-Teams für ein Budget von 75 Millionen Euro aussuchen.

Die Wertung ist simpel: Punkte gibt es für jeden Sieg und jedes Unentschieden dieser Teams. Auch die Tordifferenz spielt eine Rolle. Die Kicker-Managerspiele sind ein absoluter Klassiker und trotz der etwas altbackenen Optik von allen vorgestellten Spielen unser Favorit.