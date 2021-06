Frankreichs Abwehrspieler Lucas Hernandez freut sich auf den Hexenkessel von Budapest. "Ich liebe es, vor einem feindselig gestimmten Publikum zu spielen, dafür spiele ich Fußball", sagte der Verteidiger von Bayern München vor dem zweiten EM-Gruppenspiel am Samstag (15.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Ungarn: "Es wird ein großartiges Spiel mit einer unglaublichen Atmosphäre."

Lucas Hernandez freut sich auf ungarische Zuschauer

Ungarn hatte sein Auftaktspiel am vergangenen Dienstag vor über 55.000 Zuschauern in der Puskas-Arena 0:3 gegen Europameister Portugal verloren. Budapest ist der einzige EM-Standort, an dem grundsätzlich 100 Prozent der Stadionkapazität ausgeschöpft werden dürfen. Auch gegen Weltmeister Frankreich, der zum Start Deutschland 1:0 geschlagen hatte, wird wieder mit um die 60.000 Fans gerechnet.

"Das wird eine weitere Schlacht, ein weiterer Krieg und wir müssen darauf Antworten haben", so Hernandez, der gegen die Deutschen das Eigentor von Mats Hummels eingeleitet hatte. Die Ungarn bezeichnete der 25-Jährige derweil als "sehr defensivstarkes Team", die Mannschaft von Trainer Marco Rossi sei "sehr stark" und lasse "nicht viele Räume". Auch im Angriff um Kapitän Adam Szalai vom FSV Mainz 05 habe der Co-Gastgeber Spieler, "die uns wehtun können", so Hernandez.

SID