Vier Tage nach dem Auftaktsieg gegen Nordmazedonien musste das österreichische Fußball-Nationalteam die erste Niederlage bei dieser EM hinnehmen. Die Niederlande fixierten mit einem 2:0-Sieg gegen die ÖFB-Schützlinge von Franco Foda den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Für Österreich geht es nun im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine um alles.

Depay trifft per Elfer, lässt Österreich aber am Leben

Österreich startete mutig ins zweite Gruppenspiel und versteckte sich nicht. Nach einem schnellen Vorstoß von Ulmer in den Strafraum der Holländer wurden erste Elfmeterreklamationen laut, doch Referee Grinfeeld ließ zu Recht weiterlaufen (5.). Den Strafstoß gab es dafür auf der anderen Seite, nachdem der VAR bei einem Alaba-Foul an Dumfries eingegriffen hatte. Memphis Depay trat an und verwandelte souverän ins linke Eck - 1:0 (11.).

Das Chancenplus in dieser Partie war klar auf der Seite des Favoriten: Memphis Depay zog in der 24. Minute wuchtig vom Strafraumeck ab, doch das Leder rauschte knapp am rechten Kreuzeck vorbei. Drei Minute später probierte es Baumgartner, aber sein Versuch konnte von De Ligt geblockt werden (27.). Kurz vor der Pause drückten die Niederländer nochmals richtig an: Zunächst setzte Depay den Ball aus fünf Metern Entfernung über das leere Tor (40.), ehe es der Stürmer-Star von Lyon erneut probierte, sein Schuss aber abgeblockt wurde. Schlussendlich konnte Österreich froh sein, dass es zur Pause nur 1:0 für Holland gestanden war.

Dumfries gelingt die Vorentscheidung

Das ÖFB-Team startete auch in die zweite Hälfte recht ansehnlich, doch in der Offensive fehlte es zumeist am letzten Zuspiel, um richtig gefährlich zu werden. Außerdem präsentierten sich die Holländer sehr zweikampfstark und abgebrüht in der Defensive. Nach etwas mehr als einer Stunde reagierte Franco Foda: Der Teamchef brachte Grillitsch und Kalajdzic für Laimer und Gregoritsch in die Partie.

Die Tore an diesem Abend erzielten aber die Niederländer: Der eingewechselte Malen tankte sich auf der linken Seite nach vorne und legte uneigennützig ab für Dumfries, der nur mehr ins leere Tor einschießen musste - 2:0 (67.). Auf der anderen Seite hatte Österreich Pech, dass ein abgefälschter Kalajdzic-Kopfball haarscharf am Tor vorbei ging. In der 81. Minute probierte es Alaba aus der Distanz, doch sein Versuch ging knapp am Tor vorbei. Letztlich feierten die Holländer einen verdienten Sieg gegen eine österreichische Mannschaft, die im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine eine deutliche Leistungssteigerung benötigt, um ins Achtelfinale einzuziehen.

UEFA EURO 2020, 2. Spieltag, Gruppe C

Niederlande - Österreich 2:0 (1:0)

Johan-Cruyff-ArenA, Amsterdam; SR Orel Grinfeeld (ISR)

Tore: Depay (11./Elfmeter), Dumfries (67.)

Niederlande: Stekelenburg - De Ligt, De Vrij, Blind (64./Ake) - Dumfries, De Roon (74./Gravenberch), Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt (64./Wijndal) - Weghorst (64./Malen), Depay (82./De Jong)

Österreich: Bachmann - Dragovic (84./Lienhart), Alaba, Hinteregger - Lainer, Laimer (62./Grillitsch), X. Schlager (84./Onisiwo), Ulmer - Sabitzer, Baumgartner (70./Lazaro) - Gregoritsch (62./Kalajdzic)

Gelbe Karten: De Roon (14.) bzw. Alaba (10.), Bachmann (67.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: IMAGO