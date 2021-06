Vize-Weltmeister Kroatien will im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Tschechien ein ganz anderes Gesicht zeigen. "Wir wollen offensiver agieren, direkter und mehr in die Tiefe spielen", kündigte Nationaltrainer Zlatko Dalic auf der Pressekonferenz vor der Partie am Freitag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Glasgow an.

Kroatien will gegen Tschechien offensiver agieren

Nach dem 0:1 in England zum Auftakt sei allen bewusst, "dass wir gewinnen müssen", betonte Dalic: "Wir sind motiviert, denn wir brauchen ein gutes Resultat." Verteidiger Dejan Lovren, der gegen die Three Lions noch angeschlagen fehlte, fühlt sich "bereit für das Spiel" und betonte: "Wir konzentrieren uns nur auf uns, wir haben alles in der eigenen Hand."

Der Abwehrspieler von Zenit St. Petersburg sieht nach dem bisherigen Turnierverlauf eine Mannschaft ganz klar als Topanwärter auf den Titel. "Die Franzosen sind der Favorit, sie haben auf jeder Position so viel Qualität, sie spielen wirklich sehr gut", erklärte Lovren.

Letzter Gegner der Kroaten in Gruppe D ist am Dienstag (21.00 Uhr) erneut im Hampden Park EM-Mitausrichter Schottland. Tschechien hatten die Bravehearts zum Auftakt mit 2:0 bezwungen.

SID