Österreich kassierte im zweiten Gruppenspiel der EM 2020 eine 0:2-Niederlage gegen die Niederlande. Damit benötigt das ÖFB-Team im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine unbedingt Punkte, um im Turnier zu verbleiben. Über 90 Minuten war Österreich gegen Holland in der Offensive zu harmlos - der Qualitätsunterschied war erkennbar.

"In der ersten Halbzeit hatten wir im Spiel nach vorne zu einfache Ballverluste und haben dadurch die Holländer zu Kontersituationen eingeladen. Wir haben zwar in den ersten 30, 35 Minuten wenig zugelassen, leider Gottes den Elfmeter bekommen und sind in Rückstand geraten. Wir waren zeitweise gut im Angriffsdrittel, haben dann aber oft nicht geflankt und sind nicht zum Abschluss gekommen. In der zweiten Halbzeit war es besser, aber wir haben zu wenige Chancen kreiert", gestand Teamchef Franco Foda im Interview mit dem ORF.

"Wir haben den Ball oft zu schnell verloren und waren in der letzten Zone zu unpräzise", fuhr Franco Foda fort. Nun gelte es, das "Spiel kurz zu analysieren und gut zu regenerieren", betont der Teamchef. Am Montag wartet das Finalspiel gegen die Ukraine: "Da werden wir da sein", stellt Foda klar.

von Ligaportal, Foto: SID