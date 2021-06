Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique setzt im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Polen am Samstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) weiter auf seinen in der Kritik stehenden Stürmer Alvaro Morata. "Er wird von Beginn an spielen. Ich will, dass er uns weiter im Angriff und in der Abwehr hilft. Morgen spielen wir mit Morata und zehn weiteren Spielern", sagte Enrique dem spanischen Sender Tele5 am Freitag.

Alvaro Morata auch gegen Polen im Sturm gesetzt

Der 28 Jahre alte Stürmer von Juventus Turin war beim 0:0 zum Auftakt gegen Schweden am vergangenen Montag von den eigenen Fans ausgepfiffen worden, nachdem er mehrere gute Chancen vergeben hatte. Morata wird am Freitagabend (20.30 Uhr) in Sevilla auf der virtuellen Pressekonferenz vor dem Spiel erwartet.

SID