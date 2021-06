Der österreichische Nationalspieler Valentino Lazaro droht für den weiteren Verlauf der Fußball-EM auszufallen. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) mitteilte, erlitt der Gladbacher bei den Niederlanden (0:2) eine "Muskelverletzung im rechten Oberschenkel". Ein weiterer Einsatz während der EM sei "fraglich".

Valentino Lazaro könnte für den Rest der EM fehlen

Der 25-Jährige werde "bis auf Weiteres" im Teamcamp in Seefeld/Tirol bleiben und sich Behandlungen unterziehen, hieß es in einer Mitteilung. In Amsterdam war Lazaro, Leihspieler des italienischen Meisters Inter Mailand, in der 70. Minute eingewechselt worden.

Die ÖFB-Auswahl um den deutschen Teamchef Franco Foda trifft im abschließenden Spiel der Gruppe C am Montag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf die Ukraine.

