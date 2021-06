Die "Battle of Britain" zwischen England und Schottland (0:0) bei der Fußball-EM haben am Freitag in der Liveübertragung im ZDF im Schnitt 8,28 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil belief sich auf 34,0 Prozent. Die Begegnung fand im Londoner Wembley-Stadion statt.

Gute TV-Quoten bei Englands Nullnummer gegen Schottland

Das Spiel am frühen Abend zwischen Kroatien und Tschechien (1:1) in Glasgow sahen im Zweiten durchschnittlich 5,12 Millionen (MA: 28,9 Prozent).

Alle EM-Spiele sind zudem bei MagentaTV als Livestream zu sehen. Das 15.00-Uhr-Spiel Schweden-Slowakei (1:0) am Freitag wurde exklusiv bei MagentaTV gezeigt. Über Abrufzahlen unter seinen vier Millionen Kunden macht der Sender keine Angaben.

SID