Italiens Trainer Robert Mancini hat die Rückkehr von Mittelfeldchef Marco Verratti für das Gruppenfinale am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ZDF) gegen Wales in Rom angekündigt. "Er hat ein paar Tage mit der Mannschaft trainiert. Er ist fit und brennt", sagte Mancini am Samstag.

Mancini setzt gegen Wales auf Mittelfeldchef Verratti

Mit Blick auf die K.o.-Spiele benötige der 28-Jährige von Paris St. Germain nach seinem wochenlangen Ausfall wegen einer Knieverletzung Spielzeit. "Wir werden sehen, wann er zum Einsatz kommt", ergänzte Mancini. Verratti war seit Anfang Mai ausgefallen und hatte auch in den beiden EM-Gruppenspielen gegen die Türkei und die Schweiz (jeweils 3:0) gefehlt.

Die Squadra Azzurra ist bereits für die K.o.-Runde qualifiziert. Gegen Wales geht es noch um den Sieg in Gruppe A. "Es ist wichtig, zu gewinnen und ein gutes Spiel zu machen. Für uns gibt es kein anderes Ziel", betonte Mancini.

Verzichten muss der 56-Jährige auf den angeschlagenen Kapitän Giorgio Chiellini (muskuläre Probleme im Oberschenkel), der auf seine Rückkehr im EM-Achtelfinale hofft. Außenverteidiger Alessandro Florenzi könnte nach Wadenproblemen wieder zur Verfügung stehen.

SID