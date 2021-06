Für das ÖFB-Team kommt es im dritten EM-Gruppenspiel zum erwarteten Finale gegen die Ukraine. Die Ausgangslage vor dem finalen Gruppenduell ist sehr heikel: Die Ukraine und Österreich haben jeweils drei Punkte, auch die Tordifferenz ist gleich, wenngleich die Ukrainer ein Tor mehr erzielt hat als die ÖFB-Schützlinge. Deshalb rangiert Österreich vor dem letzten Gruppenspiel auf Rang drei.

Ein Unentschieden könnte für den Einzug ins Achtelfinale reichen - darauf wollen es die Österreicher aber nicht anlegen: "Wir wollen dieses Spiel für uns entscheiden. Das ist die Intention, weil nach wie vor nicht zu 100 Prozent sicher ist, dass ein Unentschieden für uns reicht", betont Franco Foda.

Klar ist: Marko Arnautovic darf nach seiner abgesessenen Sperre wieder eingesetzt werden und wird in der Startelf stehen. Das hat Franco Foda am gestrigen Sonntag bekannt gegeben: "Er wird spielen. Wir haben es so entschieden und wollten das auch kommunizieren"

Mit dieser Startelf beginnt Österreich gegen die Ukraine

Österreich: Bachmann - Dragovic, Alaba, Hinteregger - Lainer, X. Schlager, Laimer, Grillitsch - Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic (Formation ohne Gewähr)

von Ligaportal, Foto: SID