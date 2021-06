Der dänische Nationalmannschaftskapitän Simon Kjaer hat die Öffentlichkeit zu einem sensibleren Umgang mit seinem kollabierten Mitspieler Christian Eriksen aufgefordert. "Wir sind dankbar, dass es Christian gut geht", sagte der 32-Jährige bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach den dramatischen Ereignissen: "Er hat einen langen Prozess vor sich. Ich hoffe, dass er die Zeit bekommt, die er braucht. Lasst Christian jetzt die Zeit mit seiner Familie!"

Simon Kjaer wünscht für Eriksen Ruhe, um sich zu erholen

Eriksen war nach Einsetzung eines Defibrillators am vergangenen Freitag aus dem Krankenhaus entlassen worden, derzeit versucht er sich gemeinsam mit seiner Freundin und den beiden gemeinsamen Kindern in seiner Villa im Odenser Nobelstadtteil Hunderup zu erholen. Kjaer war in den dramatischen Minuten der Rettung eine der Schlüsselfiguren, die Lobeshymnen auf ihn halten weiter an.

"Simon hat gezeigt, was für eine großartige Person er ist. Er hat in dieser Situation den Überblick behalten. Das erfordert Superheldenkräfte", sagte Torhüter Kasper Schmeichel auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Russland am Montag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV): "Ein echter Mann, ein wahrer Kapitän: Dänemark könnte sich keinen besseren wünschen."

