Österreich steht erstmals in einem Achtelfinale einer Europameisterschaft. Das ÖFB-Team feierte im letzten Gruppenspiel der EURO einen knappen 1:0-Sieg gegen die Ukraine und beendet die Gruppe C auf dem 2. Rang. Weiter geht es für Österreich im Achtelfinale am 26. Juni um 21 Uhr in London gegen Italien.

Baumgartner lässt Österreich jubeln - Arnautovic und Co lassen große Torchancen liegen

Österreich begann sehr agil, ließ den Ball gut laufen und näherte sich dem gegnerischen Tor bereits in der Anfangsphase an. Das ÖFB-Team blieb weiterhin gefährlich und ging nach einer Standardsituation in Führung: Alaba brachte einen Eckball in den Strafraum, wo Baumgartner aus fünf Metern mit der Fußsohle einschießen konnte - 1:0 für Österreich. Für den Torschützen ging es aber leider nicht mehr weiter: Nach etwas mehr als einer halben Stunde musste Baumgartner durch Schöpf ersetzt werden, nachdem der Niederösterreicher bereits nach 18 Minuten böse mit Zabarnyi zusammengekracht war.

Die Ukrainer wurden in der ersten Halbzeit nur einmal richtig gefährlich, als Shaparenko das lange Eck anvisierte, doch Bachmann konnte sich auszeichnen (29.). Aktiver blieb aber das ÖFB-Team: Zunächst scheiterte Laimer an Bushchan, ehe Marko Arnautovic nach feiner Vorarbeit von Schöpf einen Riesensitzer vergab und freistehend daneben schoss (42.). Kurz vor der Halbzeit vergab Arnautovic erneut, ehe auch Lainer aus guter Position verzog.

Die erste Chance nach Wiederbeginn fand Xaver Schlager vor, der aus guter Position an Ukraine-Goalie Bushchan scheiterte (50.). Nach einer Stunde hatte das ÖFB-Team Glück, dass Daniel Bachmann bei einem Lainer-Kopfball auf das eigene Tor wachsam war und ein Eigentor verhinderte (61.). Die Österreicher hatten das Spiel aber gut unter Kontrolle und ließen den Ball gut zirkulieren. Die Ukraine trat in der Offensive kaum in Erscheinung und agierte ungenau.

Gefährlich wurde es in der 87. Minute, als Yaremchuk Richtung langes Eck schoss, dieses jedoch knapp verfehlte. Schlussendlich brachte Österreich den knappen Vorsprung über die Zeit und jubelte über den historischen Einzug ins Achtelfinale.

UEFA EURO 2020, 3. Spieltag, Gruppe C

Ukraine - Österreich 0:1 (0:1)

National-Arena, Bukarest (ROU); SR Cüneyt Cakir (TUR)

Tor: Baumgartner (21.)

Startelf Ukraine: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko - Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskyi

Startelf Österreich: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Grillitsch, X. Schlager - Laimer, Sabitzer, Baumgartner (33./Schöpf) - Arnautovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: IMAGO