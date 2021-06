Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg genießt nach einem schweren familiären Schicksalsschlag auch in der Rolle als "Backup" für den neuen Publikumsliebling Robin Gosens jede EM-Minute. "Es war kein einfaches Jahr für mich, mein Vater ist gestorben", berichtete der Leipziger am Montag, "da ist es schön, Einsatzzeit zu bekommen."

Halstenberg feierte gegen Portugal seine EM-Premiere

Halstenberg war beim 4:2 der deutschen Auswahl gegen Portugal für den angeschlagenen Gosens eingewechselt worden (62.). Nach dem Spiel habe er sich mit einigen Kumpels im Stadion über das "sehr, sehr schöne Erlebnis" seiner Turnier-Premiere ausgetauscht und sei "mit den Gedanken ein bisschen bei meinem Vater und der Familie zu Hause" gewesen, berichtete er. Halstenbergs Vater hatte Knochenkrebs.

An Gosens vorbei und in die Startelf zu kommen, sei "schwer", gab der 29-Jährige zu, sein Konkurrent habe "ein grandioses Spiel" gezeigt. Zudem sehe er sich selbst wie zuletzt in Leipzig eher als linker Innenverteidiger.

Er sei "vielseitig und einsatzbereit", sehe aber ein, dass bei einem Turnier "die Besten auf dem Platz stehen müssen. Ich stelle mich gerne hinten an", meinte Halstenberg und versprach: "Ich werde mich im Training reinhauen." Für weitere EM-Minuten.

