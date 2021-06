Der tschechische Bundesligaprofi Vladimir Darida traut seiner Mannschaft beim EM-Vorrundenduell mit England am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) eine Überraschung zu. "Sie sind sehr starke Gegner. Aber sie spielen aktuell nicht so stark wie in der Qualifikation, das wollen wir nutzen", sagte der Mittelfeldspieler von Hertha BSC. In der Qualifikation war Tschechien in Wembley mit 0:5 unter die Räder gekommen - dies liegt aber mehr als zwei Jahre zurück.

Darida traut seiner Mannschaft eine Überraschung zu

Am Dienstag "werden Selbstvertrauen und Form entscheiden", mutmaßte Darida: "Wir treten mutig auf. Wenn wir die Gruppe gewinnen, wäre das ein großer Erfolg. Es wäre toll, weiter hier in Wembley zu spielen." Um zum Abschluss der Gruppe D ganz oben zu stehen und damit ein Achtelfinale am 29. Juni ebenfalls im Wembley-Stadion zu bestreiten, genügt Tschechien ein Unentschieden.

"Wir haben es in der Hand, wir wollen es selbst erledigen und nicht auf andere angewiesen sein", sagte Darida. Rechenspielchen gebe es bei den Tschechen nicht, obwohl der Sieger der Gruppe D im Achtelfinale auf den Zweiten der deutschen Gruppe F trifft. Neben der DFB-Auswahl wären also auch Weltmeister Frankreich oder Titelverteidiger Portugal mögliche Gegner.

Nationaltrainer Jaroslav Silhavy wollte sich zu möglichen Kontrahenten in der K.o.-Runde nicht äußern, seine Konzentration gilt England. "Ich glaube, dass sich England im Laufe des Turniers steigern wird. Natürlich sind sie unter Druck. Sie werden hungrig sein und angreifen. Damit müssen wir umgehen", sagte der Trainer, der großen Respekt vor dem in der Kritik stehenden Harry Kane hat. Englands Kapitän sei "ein hervorragender und sehr schlauer Stürmer". Sein Team dürfe Kane "keinen Platz geben und versuchen, ihn zu neutralisieren."

SID