Historischer Tag für Österreich: Das ÖFB-Team beendet die Gruppe C auf dem zweiten Tabellenplatz und steht zum ersten Mal in der K.o.-Phase einer Europameisterschaft. Dort trifft die österreichische Mannschaft am Samstag um 21 Uhr auf Italien. Ein denkbar schwieriger Gegner, der die Gruppe A makellos auf Rang eins beendete.

Franco Foda: "Wir haben für das ganze Land gespielt"

"Wir waren überzeugt, dass wir es schaffen können. Wir wollten Geschiche schreiben", jubelte Franco Foda im ORF-Interview. Dies habe seine Mannschaft von der ersten Minute an eindrucksvoll gezeigt. Seine Schützlinge hätten "mit Überzeugung Fußball gespielt". In der einen oder anderen Phase habe das Team zu passiv agiert.

Dennoch überwog am Ende freilich der Riesenjubel: "Die Freude und Emotionalität war Wahnsinn. Wir haben für das ganze Land gespielt", so Foda weiter. Man habe die Schwächen erkannt und vor allem über die Flügel versucht, zum Erfolg kommen und Überzahl herzustellen. Dies sei "sehr gut gelungen".

Gegen Italien geht Österreich freilich als klarer Außenseiter ins Spiel: Der Mitfavorit auf den Titel ist bereits seit 30 Partien ungeschlagen, doch Foda sagt mit einem Grinser: "Irgendwann kommt der Punkt, wo man verliert." Es sei ein Spiel, in dem es unmöglich scheint, zu gewinnen, doch im Fußball ist alles möglich", betonte Foda.

von Ligaportal, Foto: SID