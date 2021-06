Mehr als 1,6 Millionen Zuseher haben am Montag im ORF den knappen 1:0-Sieg der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine verfolgt. Im Schnitt waren in der ersten Hälfte 1,2 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 60 Prozent dabei. In der zweiten Halbzeit erhöhte sich die Zuschauerzahl auf mehr als 1,6 Millionen.

Den ersten Sieg der Österreicher gegen Nordmazedonien am Sonntag vor einer Woche haben bis zu 1,7 Millionen Zuseher verfolgt. Die zweite Halbzeit gegen die Niederlande (2. Gruppenspiel) verfolgten 1,543 Millionen Zuseher.

Für die besten Quoten sorgte nach wie vor die Österreich-Partie bei der EM 2016 gegen Portugal. Damals waren bis zu 1,84 Millionen Zuseher dabei.

von Ligaportal, Foto: SID