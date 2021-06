Rekordmeister Bayern München hat die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in der Regenbogen-Frage bedauert. "Wir hätten uns gefreut, wenn die Allianz Arena am Mittwoch in den Regenbogenfarben hätte strahlen können", teilte Präsident Herbert Hainer auf Twitter mit und ergänzte: "Weltoffenheit und Toleranz sind grundsätzliche Werte, für die unsere Gesellschaft steht und für die der FC Bayern steht."

Herbert Hainer bedauert die Entscheidung der UEFA

Zuvor hatte die UEFA erklärt, dass das Stadion während des letzten Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf.

SID