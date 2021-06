Der einstige Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu wechselt innerhalb der Serie A vom AC Mailand zum italienischen Fußball-Meister Inter Mailand. Beide Vereine bestätigten den ablösefreien Transfer am Dienstag. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält bei Inter einen Vertrag bis 2024.

Hakan Calhanoglu spielt künftig für Inter Mailand

"Ich habe eine Einigung mit Inter erzielt. Ich werde zu Inter gehen", hatte Calhanoglu am Montag bereits im türkischen Fernsehen erklärt. Mit der Türkei war der ehemalige Karlsruher, Hamburger und Leverkusener Profi bei der laufenden EM-Endrunde durch das 1:3 am vergangenen Sonntag gegen die Schweiz ohne Punktgewinn als Gruppenletzter in der Vorrunde vorzeitig gescheitert.

Calhanoglu könnte bei Inter in die Rolle des Dänen Christian Eriksen schlüpfen, dessen Zukunft nach seinem Zusammenbruch im ersten EM-Spiel gegen Finnland (0:1) und dem Einsetzen eines Defibrillators, ICD genannt, noch unsicher ist.

SID