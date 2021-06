Für den niederländischen Nationalstürmer Luuk de Jong ist die Fußball-EM wegen einer Knieverletzung beendet. Wie der nationale Verband KNVB mitteilte, musste der 30 Jahre alte Angreifer vom FC Sevilla nach einer Verletzung am Innenband beim Training am Dienstag das Oranje-Camp verlassen.

Für Luuk de Jong ist die EM vorbei (Foto: SID)

Bondscoach Frank de Boer stehen vor dem Achtelfinale am Sonntag in Budapest (18.00 Uhr) damit nur noch 24 Spieler zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt des Turniers verbieten die UEFA-Regeln eine Einberufung eines Ersatzspielers, hieß es in der Mitteilung des niederländischen Verbands. De Jong wurde gegen die Ukraine (3:2) sowie gegen Österreich (2:0) jeweils in der Schlussphase eingewechselt.

Mögliche Achtelfinal-Gegner der Niederländer, überlegener Sieger der Gruppe C, sind entweder der Drittplatzierte der Gruppe D oder F.

SID