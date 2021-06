Unfassbares Eigentor beim EM-Spiel zwischen Spanien und Slowakei. Martin Dubravka, der Goalie der Slowaken, faustete sich den Ball in der 30. Minute ins eigene Tor. Zuvor hatte Morata von der Strafraumgrenze abgezogen und nur die Latte getroffen. Das kuriose Eigentor sehen Sie im Video unter dem Bild.

Slowakei-Goalie Dubravka mit kuriosestem Eigentor der EM 2020. Foto: Screenshot

This is the Dubravka Newcastle fans were calling one of the best in the league 😭😭😭😭😭

pic.twitter.com/vYAerlai8x