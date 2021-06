Um 21 Uhr ist es endlich soweit: Österreich triff im Achtelfinale der EM 2020 auf Italien. Die Euphorie rund um das ÖFB-Team ist nach dem Erreichen des zweiten Platzes in der Gruppe C extrem groß. Freilich geht Österreich als Außenseiter in das historisch erste K.o.-Spiel bei einer EURO-Endrunde. >> Zum Liveticker Italien gegen Österreich <<

"Wir haben auch unsere Möglichkeiten und Qualitäten. Ich denke, dass auch das italienische Nationalteam Respekt vor unserer Mannschaft hat. Sie werden uns beobachtet und gesehen haben, dass wir sehr aggressiv spielen können, gut im Ballbesitz sind, ein gutes Positionsspiel, quirlige Spieler im Spiel nach vorne und eine gute Organisation haben. Es gibt also viele Dinge, die für uns sprechen", ist Franco Foda optimistisch.

Mit dieser Startelf beginnt Österreich gegen Italien

Österreich: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Grillitsch, X. Schlager - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic

Franco Foda setzt also auf jene elf Spieler, die schon im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine begonnen hatten.

