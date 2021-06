Frankreichs Karim Benzema und Portugals Weltrekordler Cristiano Ronaldo haben sich gegenseitig zu ihren wichtigen EM-Doppelpacks gratuliert. "Es ist immer schön, ihn zu sehen, weil wir einen langen Weg gegangen sind. Wir haben acht, neun Jahre zusammen gespielt und Titel gewonnen", sagte Benzema nach dem 2:2 (1:1) im letzten EM-Gruppenspiel zwischen dem Weltmeister und dem Europameister: "Wir haben über normale Dinge geredet. Alles ist gut und wir wünschen uns viel Glück im Klub und mit dem Nationalteam."

Ronaldo (36) und Benzema (33) waren beide 2009 zu Real Madrid gekommen, wo sie gemeinsam viermal die Champions League gewannen. Mittlerweile spielt Ronaldo seit 2018 bei Juventus Turin, während Benzema weiter in Madrid weilt. Erst vor dem EM-Turnier war Benzema in die französische Nationalmannschaft zurückgekehrt, nachdem er 2015 wegen einer angeblichen Verwicklung in einen Erpressungsskandal verbannt worden war.

Gegen Portugal traf Benzema(45.+2, Foulelfmeter/47., nach Videobeweis) erstmals nach dem Comeback wieder für Frankreich. "Jeder hat auf dieses Tor gewartet nach sechs Jahren", sagte Benzema. Aber ich bin ein Spieler, der diesen Druck gewohnt ist." Derweil schoss Ronaldo am Mittwoch in Budapest seine Länderspieltore 108 und 109 (31., Foulelfmeter/60., Handelfmeter). Damit brachte er Portugal nicht nur ins Achtelfinale, sondern egalisierte auch den Tor-Weltrekord des früheren Bundesliga-Profis Ali Daei (Iran).

