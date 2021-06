Der dänische Fußball-Nationaltrainer Kasper Hjulmand will in der K.o.-Phase der Fußball-EM nichts dem Zufall überlassen und hat seinen Spielern deshalb intensives Elfmetertraining verordnet. "Wir trainieren schon seit letztem Herbst und hatten den Spielern auch Hausaufgaben mitgegeben", sagte der 49-Jährige in einer virtuellen Medienrunde.

Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand lässt Elfmeter üben (Foto: SID)

Es seien mehr als 20 Prozent der K.o.-Spiele bei Europameisterschaften im Elfmeterschießen entschieden worden, führte er weiter aus. "Deshalb legen wir auch großen Wert darauf. Wir fühlen uns sehr gut vorbereitet auf Elfmeterschießen", so Hjulmand.

Seine potenziellen Schützen habe er auch bereits im Kopf. Dortmunds Thomas Delaney gehört dazu wohl nicht. "Ich habe noch nie in einem offiziellen Spiel einen Elfmeter geschossen", sagte der Mittelfeldspieler lachend. Letztlich könne man zwar "viel vorbereiten", so der 29-Jährige weiter, aber in der Drucksituation eines K.o.-Spiels sei es ohnehin "etwas ganz anderes".

Dänemark trifft am Samstag (18.00 Uhr) im Achtelfinale auf Wales. "Sie haben enormes Tempo in der Offensive. Wir haben großen Respekt", sagte Delaney: "Wir wissen, dass sie uns weh tun können und wir auf den Punkt da sein müssen."

Die Waliser seien auch mehr als nur Superstar Gareth Bale, betonte Angreifer Andreas Cornelius: "Wir sollten uns von Bale lösen. Wir müssen auf ihn aufpassen, aber nicht zu viel. Es ist nicht nur eine Ein-Mann-Armee."

