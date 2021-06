Die Fußball-Fans gehen trotz der dürftigen Leistung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim schmeichelhaften 2:2 zum EM-Vorrundenabschluss gegen Ungarn mehrheitlich von einem Sieg im Achtelfinale gegen England und dem Einzug in die Runde der letzten Acht aus. Laut einer Blitzumfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) glauben 61,9 Prozent, dass die Schützlinge von Bundestrainer Joachim Löw in London gegen die Three Lions am kommenden Dienstag gewinnen.

Fußball-Fans glauben an Achtelfinalsieg des DFB-Teams (Foto: SID)

Allerdings kritisierten 57,6 Prozent die Leistung der DFB-Elf gegen die Magyaren. 62,2 Prozent waren der Meinung, dass der Einzug ins Achtelfinale glücklich zustande gekommen sei. 76,7 Prozent der Befragten kritisieren die Aufstellung von Münchens Leroy Sane als Ersatz für den angeschlagenen Thomas Müller.

Für 46,5 Prozent der Anhänger ist die Abwehr die größte Baustelle im Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), 36,9 Prozent sehen vor allem im Angriff Verbesserungspotenzial.

Der deutsche Spieler, der die Fans am meisten überzeugt hat, war Youngster Jamal Musiala mit dem Bestwert von 32,0 Prozent Stimmenanteil. Zweitbester war der 2:2-Torschütze Leon Goretzka mit 22,5 Prozent vor Joshua Kimmich mit 9,0 Prozent.

SID