Am Samstag steigt für das österreichische Fußball-Nationalteam das große EM-Achtelfinale gegen Italien. Das ÖFB-Team schaffte als Zweiter der Gruppe C den historischen Einzug in die K.o.-Phase der EURO 2020. Gegen den Sieger der Gruppe A geht Österreich freilich als klarer Außenseiter ins Spiel, wenngleich im Fußball eine Sensation immer möglich ist.

Die Italiener kamen aus dem Jubeln zuletzt gar nicht mehr heraus. Foto: SID

Die Squadra Azzurra hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen: Seit mittlerweile 30 Partien ist Italien ungeschlagen. Die letzten elf Spiele konnten die Italiener gewinnen (Torverhältns: 32:0). Von den letzten 30 Partien hat Italien 25 gewonnen, fünf Mal kam es zu einem Remis (gegen die Ukraine, Bosnien, Polen, Portugal und Niederlande). Dass mit Italien einer der schwersten Gegner wartet, ist unbestritten. Dennoch muss man die beeindruckende Siegesserie richtig einordnen, gelangen die Siege doch gegen Polen, USA, Finnland, Liechtenstein, Griechenland, Bosnien, Armenien, Finnland, Griechenland, Liechtenstein, Bosnien, Armenien, Niederlande, Moldau, Estland, Polen, Bosnien, Nordirland, Bulgarien, Litauen, San Marino, Tschechien, Türkei, Schweiz und Wales. Die richtigen Hammer-Gegner fehlen in dieser Liste. Im Jahr 2018 setzte es unter Trainer Roberto Mancini Niederlagen gegen Frankreich und Portugal.

Nichtsdestotrotz bleibt Italien für das Spiel am Samstag der ganz große Favorit. Österreich hingegen darf sich Hoffnungen auf eine Sensation machen, denn jede Siegesserie reißt einmal. Und warum soll dies nicht am Samstag geschehen....

von Ligaportal