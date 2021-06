Vor dem EM-Achtelfinale gegen Deutschland hat sich die englische Fußball-Nationalmannschaft mit einem Privat-Konzert von Ed Sheeran abgelenkt. Das britische Pop-Idol soll laut The Telegraph am Mittwoch live für die Spieler gesungen haben, die dem Artikel zufolge allesamt begeistert waren. Zuvor hatte der Sänger und Songwriter die Erlaubnis bekommen, die "Blase" im Teamquartier St. George's Park betreten zu dürfen.

Ed Sheeran soll die Three Lions unterhalten haben (Foto: SID)

Sheerans überraschender Auftritt sei laut Telegraph eine von vielen Maßnahmen des Teamanagers Gareth Southgate, um den Spielern um Kapitän Harry Kane die wochenlange Isolation an Nicht-Spieltagen so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Three Lions treffen am Dienstag (18.00 Uhr, ARD und MagentaTV) in London auf das DFB-Team.

Fußball ist Sheerans zweite Leidenschaft neben der Musik, der 30-Jährige ist mittlerweile sogar Trikotsponsor des englischen Drittligisten Ipswich Town. Er stammt aus der Nähe und ist seit seiner Kindheit Ipswich-Fan.

Seine Tournee schloss er 2019 mit vier Konzerten vor insgesamt 160.000 Fans in Ipswich ab. Weltbekannt wurde er durch Hits wie "Thinking Out Loud" und "Shape Of You".

SID