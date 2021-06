Während Italien mit der Maximalpunktzahl den ersten Platz in Gruppe A sicherte, sicherte sich Österreich am 3. Spieltag mit einem Sieg gegen die Ukraine den zweiten Platz in Gruppe C hinter den Niederlanden.

Vor allem im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine haben die Schützlinge von Franco Foda mit Offensivfußball begeistert und sich auch bei den Italienern Respekt verschafft: "Wir haben uns einige ihrer Spiele angesehen und dabei festgestellt, dass es eine physisch sehr starke Mannschaft ist, die das ganze Spiel in Bewegung ist und ein enormes Pressing spielen kann. Wir dürfen uns ihr Spiel nicht aufdrängen lassen, sondern müssen unseren Fußball spielen. Vor allem müssen wir ruhig bleiben", weiß Lorenzo Insigne.