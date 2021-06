Marc Janko jubelt über das zwischenzeitliche 2:0 im Test gegen Italien (2008). Foto: IMAGO

Österreich hat 12 seiner vorherigen 36 Partien gegen Italien gewonnen, doch der letzte Erfolg liegt lange zurück: 2:1 in einem Testspiel in Neapel im Dezember 1960. Die anschließende Bilanz gegen die Azzurri steht bei drei Unentschieden und zehn Niederlagen.

Das letzte Aufeinandertreffen, ein Testspiel im August 2008 in Nizza, endete mit einem 2:2-Unentschieden. Österreich ging durch Emanuel Pogatetz (14.) und Marc Janko (39.) mit 2:0 in Führung, ehe Alberto Gilardino (45.+1) und Ramazan Özcan (67.) per Eigentor ausglichen.

Das Achtelfinale bei dieser EURO wird erst das dritte EURO-Duell der beiden Teams. In der Qualifikation zur UEFA-Europameisterschaft 1972 gewann Titelverteidiger Italien vor einem 2:2-Remis in Rom mit 2:1 in Wien. Während Österreich als Gruppenzweiter ausschied, kam Italien weiter, scheiterte aber im Viertelfinale nach Hin- und Rückspiel an Belgien.

Bei FIFA-Weltmeisterschaften sind die beiden Nationen schon viermal aufeinandergetroffen. Italien gewann auf dem Weg zum Titelgewinn 1934 im Halbfinale mit 1:0 und siegte auch in den Gruppenphasen 1978 sowie 1990 mit jeweils 1:0. Im letzten Pflichtspiel in Frankreich 1998 setzte sich Italien mit 2:1 durch.