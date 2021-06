Portugals Renato Sanches sieht seine Physis als einen Hauptgrund für seine bislang guten Leistungen bei der Fußball-EM. "Mein Körper ist eine meiner Waffen, wenn ich spiele", sagte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler am Freitag im portugiesischen EM-Quartier in Budapest: "Andere Spieler haben andere Stärken. Meine ist mein Körper und ich setze ihn gut ein."

Renato Sanches setzt auf seine körperliche Physis (Foto: SID)

Der frühere Profi von Bayern München hatte im abschließenden Gruppenspiel des Titelverteidigers gegen Frankreich am Mittwoch (2:2) in der Startelf gestanden und überzeugt, nachdem er gegen Ungarn und Deutschland von der Bank gekommen war. "Ich gebe immer mein Bestes", so Sanches: "Ich hatte die Chance, als Starter gegen Frankreich zu spielen. Ich denke, ich habe es gut gemacht - genau wie das ganze Team."

Am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) kämpft Sanches, der zuletzt mit dem OSC Lille französischer Meister geworden war, mit Portugal im Achtelfinale von Sevilla gegen Belgien um den Viertelfinaleinzug. Über den kommenden Gegner sagte er: "Natürlich haben wir über Belgien gesprochen. Der Trainer entwickelt seine Strategie für das Spiel. Die Partie wird im Mittelfeld entschieden und wir müssen sie bestmöglich annehmen."

