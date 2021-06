Die deutsche Nationalmannschaft hat im EM-Achtelfinale in London gegen England nur eine überschaubare Zahl an Fans im Rücken. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erwartet am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Wembley-Stadion lediglich 1500 bis 2000 in England lebende Deutsche hinter sich.

Im Wembley-Stadion werden bis zu 2000 deutsche Fans sein (Foto: SID)

Eine Einreise der Fans aus der Heimat ist wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht möglich. "Wir werden unsere Fans vermissen", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner: "Die Unterstützung hätten wir gerade in diesem Stadion und bei diesem Gegner gerne gehabt. Es ist bedauerlich, sie nicht zu haben und zu spüren."

SID