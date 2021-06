Belgiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Martinez hat den früheren Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne (29) in den höchsten Tönen gelobt. "Für mich ist Kevin der derzeit beste Spielmacher der Welt. Er macht die Spieler um sich herum besser", sagte Martinez auf einer Pressekonferenz am Samstagabend.

Martinez kommt bei Kevin De Bruyne ins schwärmen (Foto: SID)

De Bruyne, derzeit in Diensten des englischen Meisters Manchester City, nimmt eine Schlüsselrolle in Martinez' Spiel ein. Auch im EM-Achtelfinale gegen Portugal am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Sevilla ruhen große Hoffnungen Belgiens auf dem früheren Wolfsburger und Bremer. Wenn er könnte, würde Martinez De Bruyne selbst gegen Portugals Superstar Cristiano Ronaldo nicht eintauschen wollen.

"Das ist einfach zu beantworten. Ich hatte fünf Jahre die Ehre, mit Kevin zusammenzuarbeiten. Ich habe nie zuvor einen Spieler mit so einer Spielweise gesehen", sagte Martinez. Belgiens Verteidiger Jan Vertonghen war einen Tag vor dem Spiel bemüht, den Fokus weg vom fünfmaligen Weltfußballer Ronaldo zu lenken.

"Wenn man ein Portugal-Shirt auf den Straßen sieht, ist es zu 99 Prozent eines von Ronaldo. Wir haben großen Respekt vor ihm", sagte der Defensivspieler. "Morgen ist es aber nicht Belgien gegen Ronaldo, sondern Belgien gegen Portugal. Sie haben viele gute Spieler, so wie wir. Wir werden bereit sein."

SID