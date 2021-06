Für das Achtelfinale bei der Fußball-EM zwischen Weltmeister Frankreich und der Schweiz wird die Zuschauerkapazität in der Arena Nationala in Bukarest fast verdoppelt. Wie die lokalen Organisatoren und die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigten, sollen bei der Partie am Montag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) 26.900 Fans Zutritt zum Stadion erhalten.

Für das Achtelfinale dürfen mehr Zuschauer ins Stdaion (Foto: SID)

"Die zusätzlichen Plätze wurden unter strengen Bedingungen nur an vollständig geimpfte Personen verkauft", teilte die UEFA mit. Damit darf die Arena bis zu 50 Prozent gefüllt werden. Bislang waren maximal 14.000 Zuschauer zu den Spielen in der rumänischen Hauptstadt zugelassen.

Das Stadion in Bukarest ist eines der ersten, in dem die Kapazität während der EM erhöht wird. Auch die britische Regierung hat bereits zugesagt, dass die Kapazität im Wembley-Stadion in London für das Halbfinale und das Finale auf mindestens 60.000 erhöht wird.

SID