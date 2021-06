Trotz einer heroischen Leistung muss sich Österreich von der EM 2020 verabschieden. Das ÖFB-Team unterlag Italien im Achtelfinale mit 1:2. Die entscheidenden Treffer fielen erst in der Verlängerung durch Chiesa (95.), Pessina (105.) und Kalajdzic (114.). Vor allem in der zweiten Halbzeit der regulären Spielzeit sowie im zweiten Abschnitt der Verlängerung zeigte Österreich eine richtig starke Leistung.

"Ich glaube, es ist nicht nur eines der grausamsten Spiele die ich je erlebt habe, sondern überhaupt für Österreich. Das ist absolut bitter und unverdient. Wir hätten das heute gewinnen können, es wäre absolut verdient gewesen. In der ersten Halbzeit waren sie phasenweise besser, aber die haben das nicht verdient gewonnen. Wir waren mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser", sagte Sasa Kalajdzic im Interview mit dem ORF.

David Alaba meinte: "Das in Worte zu fassen, ist im Moment nicht einfach. Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir stolz auf uns sein können, dass Österreich stolz auf uns sein kann. Ich glaube, wir wurden nicht für das belohnt, was wir gespielt haben. Wenn man sich das Spiel heute anschaut, dann tut das sehr weh", so der ÖFB-Kapitän.

von Ligaportal, Foto: IMAGO