Knapp zwei Millionen Zuseher haben am Samstag im ORF den heroischen Kampf der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien verfolgt. Im Schnitt waren in der ersten Hälfte 1,76 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 56 Prozent dabei. In der zweiten Halbzeit erhöhte sich die Zuschauerzahl auf 1,99 Millionen Seher.

Auch in der Verlängerung sahen mehr als 1,9 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von gar 66 Prozent zu.

Den ersten Sieg der Österreicher gegen Nordmazedonien am Sonntag vor zwei Wochen haben bis zu 1,7 Millionen Zuseher verfolgt. Die zweite Halbzeit gegen die Niederlande (2. Gruppenspiel) verfolgten 1,543 Millionen Zuseher. Im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine waren bis zu 1,6 Millionen Zuschauer dabei.

von Ligaportal, Foto: SID