Torhüter David De Gea hat am Tag vor dem EM-Achtelfinale der spanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kroatien das Training abbrechen müssen. Der 30-Jährige fasste sich im Abschlusstraining beim eigentlich lockeren Kreisspiel an den linken hinteren Oberschenkel und verschwand nach einem Gespräch mit Trainer Luis Enrique schon nach nur zehn Minuten in der Kabine des Kopenhagener Parken-Stadions.

Spanien-Torwart De Gea bricht Training ab (Foto: SID)

Ob De Gea für die Partie am Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) ausfällt, blieb zunächst unklar. Der Schlussmann von Manchester United war in der Gruppenphase die Nummer zwei der Spanier, Stammkeeper ist Unai Simon von Athletic Bilbao.

SID