Der ehemalige Frankfurter Ante Rebic kehrt im EM-Achtelfinale gegen Spanien in die Startelf Kroatiens zurück. Der 27-Jährige ersetzt auf dem linken Flügel den ehemaligen Münchner Ivan Perisic, der nach einem positiven Coronatest in Quarantäne sitzt. Außerdem rückt beim Vize-Weltmeister Duje Caleta-Car für den gelbgesperrten Abwehrchef Dejan Lovren in die erste Elf.

Ante Rebic steht gegen Spanien auf dem Platz (Foto: SID)

Leipzigs Dani Olmo sitzt bei Spanien trotz seiner besonderen Verbindung zu Kroatien durch seine Zeit bei Dinamo Zagreb erstmal nur auf der Bank. Trainer Luis Enrique nimmt gegenüber dem 5:0 gegen die Slowakei lediglich zwei Veränderungen vor. Gaya ersetzt auf der Linksverteidigerposition Jordi Alba und Ferran Torres beginnt für Gerard Moreno als Außenstürmer.

SID