In der ersten Halbzeit des EM-Achtelfinals zwischen Frankreich und Schweiz lief ein Flitzer auf das Spielfeld in Bukarest. Die Einlage des ungebetenen Gastes war im TV jedoch praktisch nicht zu sehen, da die UEFA prompt reagierte und Nahaufnahmen von Spielern bzw. Trainern zeigte. Indes herrscht auf Social Media Aufregung: Viele User auf Twitter kritisieren die UEFA, die etwa bei der Reanimation von Christian Eriksen nicht wegblendete und die Szenerie genau zeigte.

Oh ein Flitzer rennt aufs Feld. Wenn der jetzt keine plötzliche Herzattacke bekommt, wird man ihn im TV niemals sehen #FRASUI

Die UEFA zeigt Flitzer nicht, da man sich von solchen Fans distanzieren will. Aber die Szenen von Eriksens Reanimation und seiner weinenden Freundin sind natürlich okay #FRASUI

Was für eine Doppelmoral der #uefa: angezogene Flitzer (mit Maske) und Regenbogen 🌈 Fahnen werden ausgeblendet, Herzmassagen 8 Minuten in Nahaufnahme in mit 40.000 Menschen voll besetzen Stadien gezeigt. #FRASUI #EURO2020